Walibi Holland

Ook bij vijf gesloten attracties komt Walibi Holland met vrijkaarten op de proppen

Gisteren, 23.59 uur

Bezoekers van Walibi Holland zijn vandaag opnieuw getrakteerd op vrijkaarten vanwege een aantal gesloten attracties. Vorige week werden op meerdere dagen al gratis tickets uitgedeeld omdat veel rides gesloten moesten blijven in verband met personeelstekorten. Hoewel de situatie inmiddels iets verbeterd is, deelt het pretpark nog steeds kaartjes uit om kosteloos een keer terug te komen.

Toen er afgelopen week stapels vrijkaarten klaarlagen bij de uitgang, waren er acht tot tien attracties dicht. Vandaag bleven vijf attracties gesloten: Skydiver, Splash Battle, Blast, Pavillon de Thé en Wind Seekers. Dat aantal lag lager dan vorige week. Bovendien was het opvallend rustig. Walibi verwelkomde 2500 gasten, waardoor van lange wachtrijen geen sprake was.

Toch achtte het management het nodig om het publiek opnieuw te compenseren. Overigens worden de vouchers voor gratis tickets - geldig tot en met september - ook uitgereikt aan abonnementhouders, die sowieso al naar binnen kunnen. Zij krijgen zodoende de kans om iemand gratis mee te nemen.

