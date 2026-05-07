Walibi Holland

Het lijkt erop alsof Walibi Holland weer vrijkaarten uitdeelt, maar er zit een addertje onder het gras

Heeft Walibi Holland bezoekers vandaag opnieuw getrakteerd op vrijkaarten? Dat lijkt op het eerste gezicht wel zo: bij de uitgang werden opnieuw honderden vouchers uitgedeeld met "Gratis ticket" erop, net als vorige week. Wie het papiertje echter goed bekijkt, ontdekt dat de vork anders in de steel zit.

Afgelopen week werden op meerdere dagen al gratis tickets aangeboden omdat veel rides gesloten moesten blijven in verband met personeelstekorten. Inmiddels is de situatie iets verbeterd. Waar voorheen acht tot tien attracties dicht bleven, moesten bezoekers vandaag vijf attracties missen.

Dat waren Skydiver, Splash Battle, Blast, Pavillon de Thé en Wind Seekers. Toch lagen bij de uitgang opnieuw stapels met vouchers klaar. Walibi heeft echter een trucje toegepast: dit keer werden geen vrijkaarten gedumpt, maar kortingskaarten met een minimale aankoop van twee tickets.



Klein sterretje

Om die reden werd er een klein sterretje gezet achter de term "Gratis ticket". Bij het omdraaien van het papier komt de aap uit de mouw. "Let op: dit is nog niet je ticket", staat daar. "Je ontvangt één gratis ticket bij aankoop van twee tickets tegen het volwassenentarief."



Het reguliere kassatarief bedraagt dit jaar 46 euro. Wie gebruikmaakt van de actie, is dus 23 euro per ticket kwijt. Dat is nauwelijks goedkoper dan wat Walibi zelf vraagt voor online kortingstickets zónder voucher.



Compensatie

Op dit moment worden online bijvoorbeeld kaarten aangeboden voor 24,50 euro per persoon, voor alle zondagen in mei en juni. De uitgedeelde bonnetjes zijn in dit geval dus vooral een marketingactie in plaats van een vorm van compensatie voor het uitgedunde attractieaanbod. Walibi verwelkomde donderdag 2500 gasten.



