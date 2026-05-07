Drie nieuwe popcornspecialiteiten bij Danse Macabre in de Efteling: zwart, groen en rood

FOTO'S De Efteling heeft vanaf vandaag nieuwe popcornspecialiteiten in het assortiment. Bij 't Koetshuys, het verkooppunt bij Danse Macabre in het Huyverwoud, zijn nu drie griezelige smaken verkrijgbaar, in bijzondere kleuren. Bezoekers kunnen kiezen uit Zwarte Zonde, Groene Huyver en het bloedrode Galgenmaal.

Zwarte Zonde bestaat uit een mix van zoute popcorn met Oreo-kransjes, dropballetjes en snoepmuisjes. Wie kiest voor Groene Huyver, krijgt zoute popcorn met groene appelsaus, gingerbreadstukjes en mentholsnoep voorgeschoteld. Tot slot is er het Galgenmaal, met roodfruitsaus, witte chocoladekruimels en schoolkrijtjes.

De drie specialiteiten vervangen Virginie's geheime recept, een Spaanse mix. Ze kosten 5,50 in een middelgrote bak, 6,50 in een grote bak en 11,25 euro in een speciale thematische emmer met het Danse Macabre-logo. De reguliere smaken zout en zoet - zonder tierlantijntjes - blijven ook gewoon te koop.




























