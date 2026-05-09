Schimmel, vieze vlekken en kapotte lampen: dit is de staat van Hotel Santa Fe in Disneyland Paris

FOTO'S Disney Hotel Santa Fe in Disneyland Paris verkeert in opvallend slechte staat. Dat blijkt uit een video op Instagram, die meer dan 250.000 keer bekeken werd. Daarin laat een gezin een hotelkamer zien met een heleboel gebreken. Zo zitten er vieze vlekken in het tapijt en zijn lampen kapot.

In de badkamer is sprake van schimmel en vieze vlekken. Bovendien zitten tegels los. In het beddengoed zijn eveneens verontrustende vlekken zichtbaar. De kamerdeur is vuil. Het behang laat los en is op meerdere punten kapot. Ook het plafond vertoont beschadigingen.

De beelden werden online gezet door een Instagram-account met de naam The Upfolds, dat gerund wordt door een Ierse familie. In de beschrijving wordt iedereen aangeraden om Hotel Santa Fe te mijden. "De kamers zijn misschien wel gedateerd, maar ze zouden op zijn minst schoongemaakt en onderhouden moeten worden", luidt het oordeel.



Haren in de douche

De Disney-bezoekers sommen op wat er allemaal kapot was: de lampen, de lades, de toiletspoeling en de tegels. "Er was ook veel schimmel in de badkamer en op de gangen. De vloeren waren niet goed schoongemaakt, net als de bedbodems. De tapijten zaten vol met verdachte vlekken en we vonden een flink aantal haren in de douche die niet van ons waren."



Men vond de kamers, afgezien van de gebrekkige hygiëne en het achterstallige onderhoud, sowieso "te klein". "Met een reisbedje, een kinderwagen en twee grote koffers was er niet veel ruimte om te bewegen." Tot overmaat van ramp ontbraken een waterkoker en een koffiemachine.



Beter

Het gezin betaalde ruim 1400 pond voor drie overnachtingen, zo'n 1600 euro. "Voor die prijs had het beter moeten zijn. Zelfs wanneer een hotelkamer slechts een uitvalsbasis is waar je alleen slaapt, zou de kamer goed onderhouden moeten zijn en vrij van schimmel!" Volgende keer betaalt het reisgezelschap naar eigen zeggen liever iets meer voor de wat luxere Disney-hotels, zoals Hotel Cheyenne of Hotel Sequoia.
























