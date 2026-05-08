Parc Astérix deelt details over nieuw avondspektakel: vuurwerk, fonteinen en 350 drones

FOTO'S Parc Astérix trakteert bezoekers komende zomer op een grote, dagelijkse droneshow. Daarover zijn meer details naar buiten gekomen. Het Franse pretpark presenteert tussen zaterdag 11 juli en zondag 30 augustus de productie Astérix et la Potion d'Étoiles, oftewel: Asterix en de Sterrendrank. Hoogtepunt is het gebruik van 350 drones.

Opvallend genoeg koos de grootste concurrent van het attractiepark, Disneyland Paris, er onlangs nog voor om afscheid te nemen van drones in het dagelijkse avondspektakel Disney Tales of Magic. In Parc Astérix hoeft het publiek drones komende zomer niet te missen. Men presenteert alvast enkele concepten die laten zien hoe de dronefiguren eruit kunnen zien.

"350 drones verlichten de hemel met spectaculaire visuele effecten", laat het park weten. En daar blijft het niet bij: de lichtgevende onbemande vliegtuigjes worden "begeleid door vuurwerk en vijftig fonteinen". Daarnaast komen er waterschermen, vermoedelijk met videoprojecties.



Toverketel

Op één van de concepten is een grote toverketel te zien. "Elke avond van het Gallische zomerseizoen komen Gallische helden en legendes tot leven in een meeslepende en feestelijke beleving, die een spectaculaire afsluiting van de dag vormt", zegt Parc Astérix over de toevoeging.







