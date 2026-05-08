Sprookjesfiguren in de supermarkt: Albert Heijn scoort miljoenen views met Efteling-filmpje

VIDEO Een filmpje waarin een Albert Heijn-supermarkt verandert in een soort Efteling-wereld gaat viral op TikTok. De supermarktketen en het Kaatsheuvelse attractiepark werken jaarlijks met elkaar samen voor een kortingsactie. Om die actie kracht bij te zetten, werd een ludieke video gemaakt.

Daarin is te zien hoe een man van de ene verbazing in de andere valt tijdens het winkelen. Eerst treft hij een briesende Draak Lichtgeraakt aan op de groente-afdeling, daarna wandelen de Rode Schoentjes voorbij. Later blijkt een prullenbak te kunnen praten: een bekend Efteling-concept.

De eerste twee onderdelen zijn animaties die met de computer werden gegenereerd, maar de pratende prullenbak werkt echt, zo vertelt Thomas Creemers van reclamebureau Fama Volat op LinkedIn. "Geen AI of nabewerking maar een raspberry pi, scanner in het poortje en een geluidsboxje in de prullenbak. Met als resultaat verwonderd publiek dat herinnerd werd hun Efteling-kaartje te verzilveren."



2,5 miljoen

De creatie was alleen op TikTok al goed voor meer dan 2,5 miljoen views. Albert Heijn-klanten konden tot begin maart sparen voor Efteling-zegels. Volle spaarkaarten zijn nog tot half juni te verzilveren voor korting op Efteling-toegangsbewijzen.