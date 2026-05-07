Fans

Gerommel in Efteling-fanwereld: opnieuw breuk bij bekende fansite

VIDEO Het rommelt binnen de wereld van de Efteling-fansites. Meerdere teamleden van het bekende platform De Vijf Zintuigen hebben na een intern conflict besloten om op te stappen en voor zichzelf te beginnen. Saillant detail is dat het oude YouTube-kanaal van De Vijf Zintuigen bij de afgesplitste groep terechtkwam. Het is niet voor het eerst dat er scheuren ontstaan bij de website.

De Vijf Zintuigen werd opgericht in 2008, in eerste instantie als forum met een Efteling-naslagwerk. Na ruim tien jaar verruilde men het forum voor een algemenere Efteling-website, gespecialiseerd in het maken van Efteling-documentaires en het organiseren van evenementen, zoals pubquizzen. Ook werd er een samenwerking opgezet met het Duitse Europa-Park.

Enkele jaren geleden vond er al een afsplitsing plaats, toen meerdere betrokkenen wegens onenigheid vertrokken bij De Vijf Zintuigen en een nieuw platform startten: Stichting Vertierelier. Die groep organiseerde vervolgens onder meer de jaarlijkse Efteling-beurs in Drunen en een eigen variant van de pubquiz, onder leiding van dissidenten Carlo van Schijndel en Piet Rullens.



Heraut Media

In eerste instantie bleven de resterende leden De Vijf Zintuigen actief met een concurrerende pubquiz en het produceren van video's uit de Efteling en Europa-Park. Nu ontstaat opnieuw onrust: meerdere prominente gezichten - cameraman Sander Roeling en presentator Bram Limberger - hebben zich afgescheiden om een eigen, rivaliserend concept op te zetten onder de noemer Heraut Media.



Die term werd in het verleden al gebruikt als overkoepelende naam voor de beheerdersploeg van de website. Nu is het YouTube-kanaal van De Vijf Zintuigen omgedoopt tot Heraut Media. Er zijn ook nieuwe Facebook- en Instagram-kanalen gelanceerd. Stichting Vertierelier heeft laten weten het nieuwe initiatief te willen omarmen.



Ondersteunen

"We gaan met het complete team Heraut Media ondersteunen, zodat er weer nieuwe video's, reportages en documentaires gemaakt kunnen worden, met de kwaliteit waarmee ondertussen iedereen bekend is", staat in een verklaring van de stichting. Heraut Media wordt ook al gesteund door de Efteling zelf: leden van het kanaal mochten afgelopen week aanwezig zijn bij de persopening van de nieuwe attractie Hooghmoed.



De Vijf Zintuigen blijft ondanks de leegloop gewoon bestaan, meldt beheerder Marwin van de Hoeve. "We zijn verrast dat het omzetten van het YouTube-kanaal zonder overleg is gegaan, maar het is niet anders." Hij benadrukt dat er nog steeds "met veel passie" aan de site gewerkt wordt. "We gaan gewoon door met onze evenementen, Europa-Park-podcast, nieuwe content en nieuwe projecten."