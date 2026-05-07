Efteling

Video: Efteling is begonnen met sloopwerkzaamheden bij Raveleijn

VIDEO Bij showarena Raveleijn in de Efteling vinden deze week ingrijpende werkzaamheden plaats. Bouwvakkers zijn begonnen met het slopen van een deel van de tribune. Onder het rechtergedeelte van het bouwwerk, waar eerder paardenstallen te vinden waren, realiseert men een souvenirwinkel en een toiletruimte.

Om plaats te maken voor de nieuwe onderdelen komt één trap aan de achterzijde van de tribune te vervallen. Gistermiddag konden passanten zien hoe een sloopmachine delen van de trap uit elkaar trok. De brokstukken zijn inmiddels klaar om afgevoerd te worden.

Beelden van de bijzondere klus verschenen op X. Blauwe kruizen geven aan welke onderdelen nog meer gesloopt zullen worden. De Efteling geeft het gebied rond Raveleijn dit jaar een grote upgrade. Daarbij hoort ook een nieuwe spektakelshow - dit keer zonder dieren - en de komst van een nieuwe thrillride. Het project moet eind dit jaar af zijn.