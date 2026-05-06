Marineland Côte d'Azur

Dierenpark moest dicht, maar eigenaar blijft wel investeren in waterpark ernaast

Terwijl het gesloten Franse dierenpark Marineland nog altijd negatief in het nieuws komt vanwege de situatie rond de orka's en dolfijnen, investeert eigenaar Parques Reunidos flink in het waterpark ernaast. Aquasplash Antibes, direct naast Marineland aan de Franse Rivièra, krijgt deze zomer een grote uitbreiding met nieuwe glijbanen en een vernieuwd golfslagbad.

Het waterpark groeit komende zomer met ruim 14.000 vierkante meter, een stijging van bijna 40 procent. Er komen vier nieuwe attracties bij, waaronder een familieglijbaan met grote opblaasbanden, een vrijevalglijbaan en een dubbele raceglijbaan. Ook het golfslagbad wordt fors vergroot.

De hoogste nieuwe glijtoren wordt 15 meter hoog. Voor de uitbreiding werkte men samen met de gespecialiseerde leveranciers WhiteWater uit Canada en Murphys Waves uit Schotland. Aquasplash spreekt zelf over "een nieuwe dimensie" voor het park.



Twaalf dolfijnen

Opvallend genoeg gebeurt de investering op een terrein naast Marineland, het dierenpark dat sinds januari 2025 gesloten is. Daar verblijven nog altijd twee orka's en twaalf dolfijnen in vervallen bassins. De Franse overheid onderzoekt momenteel waar de dieren naartoe moeten.



Het is nog niet duidelijk wat er met Marineland zelf gaat gebeuren als de orka's en dolfijnen uiteindelijk vertrokken zijn. Parques Reunidos is ook eigenaar van onder meer Attractiepark Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park Germany.



