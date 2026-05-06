Grootste knaagdieren ter wereld in de Achterhoek: dierenpark haalt capibara's binnen

FOTO'S Bezoekers van een dierentuin in de Achterhoek kunnen sinds deze week voor het eerst capibara's bekijken. Dierenpark Hof van Eckberge heeft een nieuw verblijf geopend voor de grootste knaagdieren ter wereld. Het doel was om het gebied te laten aansluiten op hun natuurlijke leefomgeving in Zuid-Amerika.

Het mannetje kwam op zaterdag 18 april over uit Denemarken. Het vrouwtje, afkomstig uit Tsjechië, arriveerde afgelopen zaterdag. De dieren worden momenteel rustig aan elkaar voorgesteld onder toezicht van medewerkers van het park. "De eerste dagen zijn altijd spannend voor nieuwe dieren", laat een woordvoerder weten.

Bezoekers kunnen de dieren zowel binnen als buiten bekijken. Capibara's groeiden de afgelopen jaren uit tot een opvallende internethype. "De dieren hebben een grappige, relaxte uitstraling die niet alleen bij kinderen, maar ook bij volwassenen tot de verbeelding spreekt", aldus de voorlichter.



Zwemvijver

Het nieuwe verblijf in Hof van Eckberge is speciaal aangepast aan het leefgebied van de dieren, die bekend staan als uitstekende zwemmers. Zo beschikken de capibara's straks over een zwemvijver van 1500 vierkante meter. Tijdens de introductiefase mogen ze eerst een kleiner deel van het water gebruiken.























