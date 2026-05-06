Fort Fun Abenteuerland

Duits pretpark opent een nieuwe speeltuin, maar die is niet bedoeld voor kinderen

Een nieuwe speeltuin in een Duits attractiepark is niet geschikt voor kinderen. Wie gebruik wil maken van de speelplaats in Fort Fun Abenteuerland, zal vier poten moeten hebben. Afgelopen weekend opende de zogeheten Speed Dog Arena, naar eigen zeggen de eerste hondenspeeltuin in een Duits pretpark.

De nieuwe zone van zo'n 730 vierkante meter bevindt zich naast de achtbaan SpeedSnake. Het omheinde terrein is ingericht met houten speelelementen, hindernissen, slalomparcoursen en rustplekken voor honden. Ook zijn er zitplaatsen voor baasjes aangelegd.

Fort Fun richt zich al langer op bezoekers met honden. Voor 5 euro mogen de huisdieren mee het park in. Bij de entree ontvangen ze ook een goodiebag. Met de nieuwe speeltuin wil het park honden een plek geven om tussendoor energie kwijt te raken en te ontspannen.



Drukte

Een bezoek aan een pretpark kan voor honden behoorlijk intens zijn door harde geluiden, drukte en veel nieuwe indrukken, benadrukt Fort Fun. Daarom is de speeltuin uitgerust met behendigheidselementen en een losloopgebied. Er is ruim 45.000 euro in het project gestoken.



