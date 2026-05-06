Disneyland Paris houdt Alice in Wonderland-doolhof opvallend lang dicht

FOTO'S Bezoekers van Disneyland Paris moeten de komende maanden een bekende bezienswaardigheid in Fantasyland missen. Alice's Curious Labyrinth, het grote Alice in Wonderland-doolhof in het Disneyland Park, is sinds maandag 4 mei gesloten. Naar verwachting blijft de walkthrough-attractie dicht tot de eerste week van juli.

Bij de ingang zijn inmiddels bouwschuttingen geplaatst. Disney heeft nog niet bekendgemaakt wat er precies achter de schermen gebeurt. Rond het kasteel van de Hartenkoningin, het eindpunt van het doolhof, zijn wel steigers verschenen.

De sluiting - bijna negen weken - duurt opvallend lang voor een attractie die weinig technische onderdelen bevat. Alice's Curious Labyrinth bestaat uit een groot haagdoolhof waar bezoekers zelf hun weg zoeken langs scènes en figuren uit de klassieke Disney-film Alice in Wonderland uit 1951. Ze eindigen bij het kasteel, dat als uitkijkpunt fungeert.








