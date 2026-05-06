Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Legoland Windsor Resort

Legoland vraagt vergunning aan voor spinning coaster zoals Dwervelwind in Toverland

Vandaag, 09.08 uur

FOTO'S De Britse vestiging van Legoland heeft plannen voor een attractie vergelijkbaar met de Dwervelwind-achtbaan in Toverland. Dat blijkt uit een vergunningsaanvraag. Legoland Windsor wil binnen afzienbare tijd een spinning coaster openen van de Duitse fabrikant Mack Rides.

De achtbaan moet komen te staan op de oude plek van wildwaterbaan Viking River Splash, die in 2023 definitief sloot. Bouwplannen tonen een parcours dat identiek is aan een spinning coaster in een ander Legoland-park: Masters of Spinjitzu in Legoland Korea, geopend in 2025.

Het lijkt erop dat het concept één op één gekopieerd zal worden naar Groot-Brittannië, inclusief het Ninjago-thema. In Engeland moet de coaster namelijk verrijzen naast Lego Ninjago The Ride. Ninjago is een Lego-franchise over ninja's die vechten tegen slechteriken in een fantasiewereld.

Minifigure Speedway
Spinning coasters van Mack Rides worden gekenmerkt door een trein met meerdere karretjes die individueel kunnen draaien. In Legoland Windsor staan op dit moment vier rollercoasters, waaronder de dubbele race-achtbaan Minifigure Speedway uit 2024.



Meer Legoland Windsor Resort
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be