Legoland vraagt vergunning aan voor spinning coaster zoals Dwervelwind in Toverland

FOTO'S De Britse vestiging van Legoland heeft plannen voor een attractie vergelijkbaar met de Dwervelwind-achtbaan in Toverland. Dat blijkt uit een vergunningsaanvraag. Legoland Windsor wil binnen afzienbare tijd een spinning coaster openen van de Duitse fabrikant Mack Rides.

De achtbaan moet komen te staan op de oude plek van wildwaterbaan Viking River Splash, die in 2023 definitief sloot. Bouwplannen tonen een parcours dat identiek is aan een spinning coaster in een ander Legoland-park: Masters of Spinjitzu in Legoland Korea, geopend in 2025.

Het lijkt erop dat het concept één op één gekopieerd zal worden naar Groot-Brittannië, inclusief het Ninjago-thema. In Engeland moet de coaster namelijk verrijzen naast Lego Ninjago The Ride. Ninjago is een Lego-franchise over ninja's die vechten tegen slechteriken in een fantasiewereld.



Minifigure Speedway

Spinning coasters van Mack Rides worden gekenmerkt door een trein met meerdere karretjes die individueel kunnen draaien. In Legoland Windsor staan op dit moment vier rollercoasters, waaronder de dubbele race-achtbaan Minifigure Speedway uit 2024.







