Duinrell

Nieuwe Duinrell-attractie officieel geopend: bezoekers kunnen nu zelf driften

VIDEO Duinrell heeft vanaf vandaag een nieuwe attractie: de Duinrell Drifter. Vanochtend werd de officiële opening verricht door manager Hugo van Zuylen van Nijevelt, de zoon van de algemeen directeur. Hij gaf samen met mascotte Rick de Kikker het startsein voor de interactieve familieattractie.

In de nieuwe molen bepalen bezoekers zelf hoe heftig de rit verloopt. Met een hendel kunnen passagiers hun voertuig laten uitzwenken, waardoor een drifteffect ontstaat. De attractie bestaat uit negen auto's voor telkens twee personen. De topsnelheid ligt op 21 kilometer per uur.

Er geldt een minimumlengte van 1 meter. De Duinrell Drifter komt uit de fabriek van de Duitse firma Zierer. Bij de openingshandeling werd symbolisch een startvlag gebruikt. Rick de Kikker overhandigde de vlag aan Van Zuylen van Nijevelt, waarna het eerste ritje van start ging.