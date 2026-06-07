Parque Warner Madrid

Nieuwe stuntshow draait om Joker, Harley Quinn en andere superschurken

VIDEO Een groot Europees pretpark kiest voor een volledig nieuwe stuntshow rond de bekendste superschurken van DC Comics. In het Spaanse attractiepark Parque Warner Madrid gaat binnenkort de productie DC Super-Villains Stunt Show in première.

De voorstelling is de opvolger van de iconische Police Academy-show Loca Academia de Policía, die 23 jaar lang te zien was. Na meer dan tienduizend vertoningen van de politieshow krijgt het zogeheten Teatro de Especialistas een nieuwe invulling. Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang.

Het DC-spektakel wordt omschreven als een stuntproductie met voertuigen, actiescènes en professionele stuntmensen. Parque Warner heeft inmiddels vier personages onthuld. Het gaat om de Joker, Harley Quinn, de Riddler en Scarecrow.



Tegenstanders

Zij behoren tot de bekendste tegenstanders van Batman uit strips, films, tv-series en videogames. Naast schurken uit de stripwereld zullen ook enkele superhelden hun opwachting maken. De exacte verhaallijn en de startdatum worden later bekendgemaakt.



DC Comics ontstond in de jaren dertig. Het Amerikaanse bedrijf dankt de naam aan de titel Detective Comics, een stripreeks waarin Batman voor het eerst verscheen. Tot het DC-universum behoren personages als Superman, Wonder Woman, The Flash, Aquaman en Catwoman. Tegenwoordig maakt het merk deel uit van mediaconcern Warner Bros. Discovery.