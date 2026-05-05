Kermis

Paniek op Duitse kermis: tientallen bezoekers getroffen door pepperspray

Op een kermis in het Duitse plaatsje Rüdesheim an der Nahe zijn zaterdagavond 26 bezoekers gewond geraakt door een irriterende stof. Kort voor middernacht ontstond onrust toen mensen plots last kregen van brandende ogen, ademhalingsproblemen en misselijkheid.

Het evenement duurde van vrijdag tot en met maandag. De slachtoffers, allemaal tussen de 18 en 23 jaar oud, werden ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Enkele bezoekers moesten overgeven.

Aanvankelijk werd gedacht aan een rookbom. Uit onderzoek kwam later naar voren dat een onbekende pepperspray heeft gebruikt op het kermisterrein aan de Jahnstrasse. De dader wist te ontkomen, de politie is een onderzoek gestart. Wie foto's of video's heeft gemaakt van het incident, kan die delen met de autoriteiten.