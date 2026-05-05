Frans Bauer schrikt als hij hoort dat Madame Tussauds zijn beeld heeft vernietigd

VIDEO Frans Bauer heeft tot zijn schrik ontdekt dat hij geen onderdeel meer is van Madame Tussauds. In een interview met een Vlaams showbizzkanaal werd hij geconfronteerd met het lot van zijn wassen beeld in de Amsterdamse attractie, dat in 1999 werd onthuld. Het evenbeeld blijkt vernietigd te zijn.

"Hoe is het mogelijk...?", verzucht Bauer als hij het nieuws te horen krijgt. Tegelijkertijd begrijpt hij dat de creatie na ruim 25 jaar niet meer zou lijken op de Frans Bauer die vandaag de dag optreedt. "Ik ben aan de ene kant ook wel blij. Door de jaren heen verander je, snap je? Dat was natuurlijk een hele jonge Frans."

Ondanks de lichte shock weet de zanger het nieuws te relativeren. "Het is zoals het is, dingen gaan voorbij. Wie weet komt er ooit wel weer een nieuwe pop in Madame Tussauds." Een vertegenwoordiger van het wassenbeeldenmuseum heeft laten weten dat een beeld gemiddeld dertien jaar blijft staan.



Verbrandingsoven

Daarna verdwijnt een bekendheid naar een archiefruimte. Uiteindelijk worden ongebruikte personen letterlijk vernietigd. Mogelijk is de namaak-Bauer dus geëindigd in de afvalbak of de verbrandingsoven. De zanger is misschien wel gecremeerd zonder dat hij het doorhad, grapt hij in het gesprek.



Na even peinzen geeft Bauer toe dat hij ervan baalt dat hij het beeld niet thuis heeft kunnen neerzetten. Dan zou zijn vrouw hem immers niet meer hoeven missen als hij op tour is. "Ik had dat toch wel leuk gevonden, als ik heel eerlijk ben", lacht hij.