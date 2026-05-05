Laatste loodjes: Movie Park geeft kijkje op bouwterrein nieuwe Paramount-attractie

VIDEO Movie Park Germany legt de laatste hand aan de simulatorattractie Journey to the Forbidden Chamber, die later deze maand opengaat. De oude 3D-simulator The Lost Temple is de afgelopen maanden omgebouwd tot een filmset van de bekende Amerikaanse filmstudio Paramount Pictures. In een making-of-video wordt duidelijk dat veel elementen behouden blijven.

Zo blijft een voorshow in een grote tempel nagenoeg intact, inclusief een vuureffect. "En er gaat nog veel meer gebeuren, maar dat onthullen we later", zegt creatief directeur Manuel Prossotowicz. Hij laat al wel nieuwe rekwisieten zien die de indruk moeten wekken dat geen sprake is van een echte tempel, maar van een filmset.

Zo komen er houten muren die fungeren als de achterwanden van de fictieve set. Het doel is om het publiek een authentieke Hollywood-ervaring voor te schotelen, benadrukt Prossotowicz tijdens een rondleiding. Hij laat ook de nieuwe wandelroute zien richting de hoofdshow, de zogeheten immersive tunnel.



Nooit gewerkt

Het attractietype bestaat uit twee bussen die richting een ruimte met een gebogen projectiescherm rijden. In het verleden werd daar een 3D-film vertoond. De nieuwe film wordt tweedimensionaal. "Het kost alleen maar capaciteit en het heeft vrijwel nooit echt gewerkt", zegt de directeur over de toevoeging van 3D-brillen.



Movie Park heeft de Britse leverancier Simworx teruggehaald om het ritsysteem een technische revisie te geven. Een neplift in de wachtrij wordt niet meer gebruikt, om de capaciteit te verhogen. De attractie eindigt straks in een nieuwe tentoonstellingsruimte, met een educatieve film expositie. Daarmee knipoogt men naar het verdwenen Hollywood Film Museum en de voormalige attractie Movie Magic.