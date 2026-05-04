Video: wolkbreuk zet parkeerterrein Efteling onder water

VIDEO Een hevige regenbui heeft zondagavond voor wateroverlast gezorgd op het parkeerterrein van de Efteling. Bij het uitrijden, ter hoogte van de slagbomen, stond na een wolkbreuk een flinke laag water op het asfalt.

Op videobeelden is te zien hoe auto's door grote plassen water rijden. De opnames, gemaakt bij het verlaten van het terrein, zijn gepubliceerd door het Instagram-account EftelingFamily. Daar wordt gekscherend gesproken over een nieuwe attractie.

"Aquanura Parking Edition", valt er te lezen, een verwijzing naar de bekende watershow van het Kaatsheuvelse attractiepark. Verkeer kon ondanks de waterlaag gewoon doorrijden. De gigantische regenbui heeft niet gezorgd voor blijvende problemen.