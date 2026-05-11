Kermis

Nieuw spookhuis op de Nederlandse kermis is dikke knipoog naar Disneyland Paris

VIDEO Fans van Disneyland Paris zullen vreemd opkijken bij het zien van een nieuw kermisspookhuis. Op de kermis in Groningen ging afgelopen weekend de spookattractie Phantom Manor in première. Die naam kennen we uiteraard uit Disneyland Paris, waar sinds 1992 een gelijknamig spookhuis staat.

De term werd overgenomen voor een kermisvariant, die net als de versie in Parijs werd vormgegeven als een oud landhuis. Bezoekers nemen plaats in een karretje voor een ritje met een spiraallift, een balkon, een afdaling en een bochtig parcours met griezelige animatronics en schrikeffecten.

Het gaat om een project van kermisfamilie Albers, gebouwd door CBK Technik International uit Polen. Begin vorig jaar kwamen de eerste ontwerpen naar buiten. Toen was het nog de bedoeling om het spookhuis in 2025 op te leveren. Nu, in mei 2026, is de attractie alsnog in gebruik genomen.



Baron 1898

Afgezien van de naam, die kennelijk niet beschermd is binnen het merkenrecht, zijn er geen elementen rechtstreeks van Disney overgenomen. Wel wordt de soundtrack van de Disney-attractie regelmatig gedraaid, net als muziek uit bijvoorbeeld de Efteling. In Groningen klonk bijvoorbeeld de muziek van Baron 1898.