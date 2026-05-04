Duinrell

Zelf sturen in nieuwe Duinrell-attractie: opening vindt deze week plaats

Vandaag, 16.31 uur

De openingsdatum van de nieuwste attractie van Duinrell is bekend. Het Wassenaarse pretpark neemt de interactieve driftmolen Duinrell Drifter op woensdag 6 mei in gebruik. Het gaat om een ride van de Duitse fabrikant Zierer, met negen voertuigen voor telkens twee personen.

Passagiers kunnen tijdens de rit zelf invloed uitoefenen op de bewegingen. Met een hendel bepalen ze of hun karretje het spoor volgt of juist gaat uitzwenken, waardoor een drifteffect ontstaat. De attractie werd de afgelopen maanden opgebouwd naast het Tikibad, tussen de Botsauto's en vliegtuigmolen Wild Wings.

De opening stond oorspronkelijk gepland voor half april, maar liep vertraging op. Duinrell-directeur Hugo van Zuylen van Nijevelt verricht woensdag de officiële opening. "Een dag op Duinrell is geen dag waarin je alleen kijkt, maar vooral waarin je zelf dingen doet", zegt hij over de toevoeging.

Verrassend leuk
"Met de Drifter trekken we die lijn door: eenvoudig te begrijpen, maar verrassend leuk omdat je zelf invloed hebt." De molen bereikt een snelheid van ongeveer 21 kilometer per uur. Per rit kunnen achttien personen plaatsnemen. De minimale lengte bedraagt 1 meter.

Ter gelegenheid van de komst van de Drifter organiseert Duinrell een speciaal evenement. Als een knipoog naar de 24 uur van Le Mans, 's werelds oudste en bekendste autorace, vindt op zaterdag 13 juni de eerste editie van de 2,4 uur van Duinrell plaats. Daarbij nemen teams het tegen elkaar op in de attractie. Inschrijven kan binnenkort via de website van het park.

