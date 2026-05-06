Attractiepark Toverland

's Nachts in Toverland tijdens het 25 uur durende ToverFestival: wat is er te doen?

FOTO'S Beetje bij beetje onthult Toverland meer over een bijzonder evenement. In het Limburgse attractiepark vindt binnenkort een feest plaats dat maar liefst 25 uur duurt: het ToverFestival, waarmee het 25-jarig jubileum gevierd wordt. Vandaag komt naar buiten wat er 's nachts te doen zal zijn, van middernacht tot 05.00 uur in de ochtend.

De festiviteiten duren van zaterdag 27 juni om 09.00 uur tot zondag 28 juni om 10.00 uur. Toverland gaat er alles aan doen om ervoor te zorgen dat bezoekers zich niet zullen vervelen tijdens die pretparkmarathon. Nadat afgelopen week al het ochtendprogramma bekend werd, van 05.00 tot 10.00 uur, weten we nu meer over de nachtelijke activiteiten.

Van 00.00 tot 05.00 uur staat het park in het teken van De Magie van de Nacht. Het idee is dat aanwezigen dingen kunnen doen die normaal gesproken niet mogelijk zijn. Voorbeelden zijn een speeluurtje voor volwassenen bij het Speelkasteel in het Land van Toos en een lasergame in het Wunderwald.



Extra twist

Men voegt een extra twist toe aan dat laatste onderdeel: tijdens het lasergamen worden deelnemers op de hielen gezeten door de vampieren van de halloweenzone Unmasked. Verder vindt in restaurant The Flaming Feather een speciale pubquiz plaats en wordt in conferentiezaal Waldhaus Müller de Toverland-film HalloWiebe vertoond.



Toverland denkt ook aan abonnementhouders. Voor hen komt er 's nachts een exclusieve backstagetour bij houten achtbaan Troy. Tot slot kunnen bezoekers meedeinen rond het vuur met een singer-songwriter. Tickets voor het ToverFestival kosten online 46,50 euro. Wie op zaterdag naar binnen gaat, mag tot en met zondag blijven.







