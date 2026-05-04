Attractie- en Vakantiepark Slagharen

The Tosti Club geopend in Attractiepark Slagharen: dit betaal je voor tosti's en koffie

FOTO'S In Attractiepark Slagharen is een nieuwe horecazaak geopend: het voormalige Frontier Café, naast Big Jake Dinner House op het entreeplein, werd omgebouwd tot een vestiging van The Tosti Club. Men heeft het pand de afgelopen weken opgeknapt en opnieuw ingericht.

Binnen staat een lange toonbank met vitrines vol broodjes en zoetigheden, buiten bevinden zich zitplekken onder een overkapping. Bij de façade worden nog puntjes op de i gezet. Op de menukaart staan verschillende tosti's, onderverdeeld in categorieën als Favorites, Meat, Fish en Veggie.

Zo kost een Classic-tosti met kaas 6,50 euro en betaal je 7,25 euro voor een variant met ham en kaas. Andere opties zijn bijvoorbeeld Hawaii met ananas voor 7,50 euro en een Egg Tosti met scrambled eggs voor 8,50 euro. Bij de luxere keuzes horen onder meer een S.A. Taco voor 8,50 euro en een N.A. BLT voor 8,75 euro.



Croissants

Vegetarische varianten zijn er ook, zoals een Veggie-tosti met geitenkaas, honing, appel en courgette voor 8,50 euro. Zoete opties staan eveneens op de kaart, waaronder de Jammie met mascarpone en Nutella voor 6,75 euro. Verder bestaat het assortiment uit muffins, croissants, gevulde koeken, koffie en andere dranken.



Een espresso kost 3,10 euro, een cappuccino 3,85 euro en een latte macchiato 3,95 euro. Voor grotere koffievarianten liggen de prijzen hoger. Abonnementskorting is niet geldig. De horecaketen van oprichter Jacco Heijkoop is tegenwoordig grotendeels eigendom van supermarktketen Spar.











































