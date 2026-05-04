Plopsaland Resort Belgium

Burgemeester slaat alarm over files bij Plopsaland: 'Inwoners gegijzeld in eigen straat'

Aanhoudende verkeersproblemen rond Plopsaland Belgium zorgen voor onvrede in de Belgische badplaats De Panne. Burgemeester Wim Janssens heeft zich daarover uitgesproken in een openbaar bericht op Facebook. Hij beschrijft de grote frustratie bij bewoners van deelgemeente Adinkerke.

"De inwoners zijn het beu om gegijzeld te worden in eigen straat", zegt Janssens onomwonden. De afgelopen dagen ontstond veel commotie op social media over files in en rond Adinkerke. "En terecht!", aldus de burgemeester.

Het probleem speelt al tientallen jaren en kent meerdere oorzaken. Janssens wijst op de groei en populariteit van het attractiepark en het toerisme aan de kust. Tegelijkertijd is de wegeninfrastructuur in de regio volgens hem al decennia niet fundamenteel aangepast.



Geen geld, geen prioriteit

Die wegen vallen grotendeels onder het beheer van de Vlaamse overheid. Een geplande omleidingsweg voor Adinkerke komt er niet. "Een half jaar geleden werd het duidelijk dat de Vlaamse regering niet meer denkt aan een omleidingsweg voor Adinkerke. Geen geld, geen prioriteit."



Daarom wordt gekeken naar andere ingrepen. Eén van de opties is het spreiden van verkeersstromen. Metingen van de afgelopen zes maanden zouden aantonen dat spreiding effect heeft. Op dit moment is er nog geen concreet plan actief. Het project ligt in handen van Plopsaland en de overheid.



Maatregelen

Ook wordt gewerkt aan maatregelen op de De Pannelaan, de weg langs het pretpark waar het vaak vastloopt. Daarnaast ligt er een voorstel voor een nieuwe ontsluiting aan de zuidkant van Adinkerke, langs de achterkant van het park. Die verbinding moet verkeer uit onder meer Frankrijk omleiden en de druk op de huidige routes verminderen.



"Toen ik dit voorstelde werd het positief onthaald door de betrokken kabinetten van de Vlaamse regering... We werken hieraan verder." Naast de grotere plannen kijkt men naar kleinere aanpassingen voor fietsers, voetgangers en lokaal verkeer, zoals het veiliger maken van kruispunten in de omgeving.