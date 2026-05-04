Zwemparadijs Hengelhoef

Vrouw is zich 'doodgeschrokken' in smerig Belgisch zwembad: bruin water en achterstallig onderhoud

VIDEO Een bekend zwembad in België ligt onder vuur na het opduiken van schokkende videobeelden op social media. Een Nederlandse vrouw plaatste beelden op Facebook van Zwemparadijs Hengelhoef in het Belgische Houthalen, waarop onder meer bruin water en achterstallig onderhoud te zien zijn.

Denise Lemmens zegt dat ze zich "doodgeschrokken" is tijdens een bezoek met haar gezin. De beelden tonen vervuilde baden, met verkleurd water en zichtbaar vuil. Ook zijn er kabels en slangen in en rond het zwembad aanwezig. De video's zorgen voor veel ophef op Facebook.

Het zwembad, eigendom van de omstreden ondernemer Peter Gillis, meldt dat er sprake is van een technisch probleem. Op de website staat dat niet alle faciliteiten beschikbaar zijn door een defect aan een van de filtersystemen. Daardoor zijn delen van het zwembad gesloten voor bezoekers. Andere baden en voorzieningen blijven wel open.



Burgemeester

De burgemeester van Houthalen-Helchteren, Alain Yzermans, heeft na het zien van de beelden direct een milieuhandhaver ter plaatse gestuurd. Die constateerde dat één van de twee filtersystemen niet naar behoren functioneert. De zwembaden die daarop zijn aangesloten, zijn afgesloten voor publiek.



Er zijn waterstalen genomen voor onderzoek in een laboratorium. De Nederlandse bezoeker stelt dat haar gezin na tien minuten weer vertrok en geen geld terugkreeg. Ze vraagt zich in haar bericht af hoe het zwembad open kan zijn voor daggasten.



Gezond verstand

"Ik zit na negen uur nog steeds met ongeloof te kijken naar deze vieze bedoening", schrijft Lemmens. "Welgeteld vier badmeesters die dit de normaalste zaak van de wereld vinden. Maken die zich geen zorgen?" De vrouw snapt ook andere badgasten niet. "Hoe kunnen mensen met gezond verstand hiermee akkoord gaan en nota bene hun kind hierin laten zwemmen?"