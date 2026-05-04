Efteling

Luchtfoto's: hier bouwt de Efteling een nieuwe Raveleijn-attractie

Vandaag, 13.05 uurBeeld: @RingelbergNick

FOTO'S De Efteling treft voorbereidingen voor de komst van een nieuwe attractie bij showarena Raveleijn. In de afgelopen weken is het terrein tussen Villa Volta en de Raveleijn-tribunes volledig ontdaan van bestrating en beplanting. Luchtfoto's laten zien hoe een groot stuk grond is uitgegraven en geëgaliseerd, met sleuven voor leidingen en meerdere hopen zand.

Langs de randen van het gebied liggen buizen klaar, terwijl kabels en leidingen al deels in de grond zijn verwerkt. Eind dit jaar moet op deze plek een nieuwe attractie opengaan: een compacte thrillride, net buiten de stadsmuur van Raveleijn. Bezoekers nemen straks plaats in een ronddraaiende zweefconstructie, waarbij ze als het ware meevliegen met raven.

Door vloeiende bewegingen en kantelingen moet een intens gevoel ontstaan. Van verticale bouw is nog geen sprake: voorlopig beperken de werkzaamheden zich tot grondverzet en voorbereidende infrastructuur. Naast de attractie werkt de Efteling aan een volledig nieuwe Raveleijn-show, met een nieuwe verhaallijn, nieuwe effecten en een aangepast decor.







