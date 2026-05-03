Plopsaland Resort Deutschland

Video: nieuwe Plopsaland-achtbaan loopt vast met bezoekers erin

VIDEO De Duitse vestiging van Plopsaland heeft vanmiddag een nieuwe achtbaan moeten ontruimen. Eén van de treinen van de familieachtbaan 100% Wolf was vastgelopen op een onhandige plek: halverwege de baan, net vóór een grote wolvenkop. De trein had niet voldoende snelheid om het eindpunt te bereiken.

Dat gebeurde terwijl er bezoekers in de karretjes zaten. Zij zijn uiteindelijk door medewerkers geëvacueerd. Alle inzittenden ontvingen een drankje en een pas om elders een wachtrij over te kunnen slaan, vertelt een woordvoerder van Plopsa aan Looopings.

De coaster heeft na afloop nog wel testrondes gemaakt. Morgen gaat 100% Wolf gewoon weer open voor publiek. "Dus er is gelukkig geen sprake van grote problemen", weet de voorlichter. De oorzaak van het voorval is nog niet duidelijk.



Storingen

100% Wolf werd gebouwd door de Duitse firma Gerstlauer. De baan is 645 meter lang en 17,5 meter hoog. Er rijden drie treinen, die een topsnelheid halen van 55 kilometer per uur. Dankzij een doodlopend gedeelte en een wissel leggen passagiers ook een gedeelte achterwaarts af. Na de opening op 22 maart kampte de attractie een tijdlang met technische storingen.