Efteling

In de Efteling vinden gemiddeld 21 incidenten per dag plaats, maar dat aantal is gedaald

FOTO'S Met bijna 5,8 miljoen bezoekers per jaar gebeurt er weleens wat in de Efteling. Per dag noteerde het attractiepark het afgelopen jaar gemiddeld 21,74 incidenten. Dat heeft Maikel Kruis, manager integrale veiligheid bij de Efteling, onthuld bij een presentatie op een vakbeurs. Maar hoewel het bezoekersaantal van de Efteling alsmaar stijgt, gaat het gemiddeld aantal incidenten per dag al jaren omlaag.

In 2024 noteerde de Kaatsheuvelse trekpleister nog 22,31 incidenten per dag, in 2023 waren dat er 23,14. In 2022 was sprake van een gemiddelde van 29,92 incidenten. De daling past bij de strategie om van de Efteling "het veiligste dorp van Nederland" te maken, vertelde Kruis op veiligheidsbeurs eRIC, die afgelopen maand plaatsvond op evenementenlocatie Vliegveld Twenthe.

Hij gaf daarbij ook een inkijkje in hoe de veiligheid in de Efteling intern geregeld wordt, verdeeld over de categorieën meldkamer, beveiliging, preventie en hulpverlening en advies. Verder kwamen er jaarschema's naar voren die aantonen hoeveel incidenten er per dag hebben plaatsgevonden tussen 2022 en 2025.



Zomermaanden

Direct wordt duidelijk dat drukte een katalysator is voor incidenten: in de zomermaanden en in de kerstvakantie zijn de aantallen beduidend hoger dan in de rest van het jaar. Op veruit de meeste dagen in de zomervakantie lag het aantal incidenten in 2025 tussen de twintig en veertig per dag.



In vergelijking met oudere meldingsschema's valt direct op dat het aantal dagen met meer dan zestig voorvallen in het verleden een stuk hoger lag. Vorig jaar beleefde de Efteling nog maar één dag met meer dan zestig incidenten: zaterdag 26 juli.







Jan Terlouw

Kruis haalde een pleidooi van de vorig jaar overleden politicus en schrijver Jan Terlouw aan om zijn visie voor de Efteling uit te leggen. Terlouw vertelde ooit dat hij terugverlangde naar de tijd waarin er touwtjes uit brievenbussen hingen om de deur te kunnen openen.



Tegenwoordig worden fietsen in grote steden zelfs gestolen wanneer er een kettingslot omheen zit. Het doel is om in het sprookjespark vast te blijven houden aan die goede, oude tijd. "In de Efteling staat je buggy aan het eind van de dag onaangeroerd op dezelfde plek als waar je deze achterliet", viel te lezen in de presentatie van de spreker.



Het eerste jaar

De veiligheid in de Efteling wordt op dit moment beoordeeld met een rapportcijfer 9,15. "2025 is het eerste jaar waarin onze gast het gevoel van veiligheid waardeert met een cijfer boven de 9", vult de Efteling-manager aan op LinkedIn. "Op naar de 9,5!"















































