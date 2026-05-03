Efteling

Technische storingen bij nieuwe Efteling-attractie: twee van de drie torens buiten gebruik

Gisteren, 23.43 uurBeeld: @RemcoHolst, @SuperBartjee

De nieuwe Efteling-attractie Hooghmoed wordt nog geplaagd door kinderziektes. Na een aantal kleine storingen op vrijdag en zaterdag moest de attractie op zondag voor het eerst langdurig gesloten worden vanwege een technisch probleem. Tussen 14.45 en 17.30 uur konden bezoekers geen ritje maken in de drie vrijevaltorens.

Toen Hooghmoed vervolgens weer openging, was dat met slechts één van de drie torens. Alleen de middelste freefall tower - toren twee - werd in gebruik genomen. Daarmee zakt de theoretische capaciteit van zeshonderd naar tweehonderd personen per uur. De wachttijd liep direct na de heropening op tot zestig minuten.

Het is vrij gangbaar dat een nieuwe attractie kampt met opstartproblemen. Naar verluidt zijn er issues met het maximale gewicht in de gondels, al heeft de Efteling daar zelf nog niets over naar buiten gebracht.

Eerste locatie
Men bestelde de vrijevalattractie bij de Duitse fabrikant Zierer, die soortgelijke torens al op talloze plekken in de wereld installeerde. Het Kaatsheuvelse sprookjespark is wel de eerste locatie met drie torens in plaats van één of twee.

