Europa-Park Resort

Europa-Park heeft een rookverbod ingevoerd, maar er hangen nog wel sigarettenautomaten

FOTO'S Roken mag in Europa-Park niet meer overal, maar stoppen met de verkoop van sigaretten doet het Duitse pretpark niet. Ondanks een nieuw rookverbod, ingevoerd op maandag 1 juni, hangen op verschillende plekken nog steeds sigarettenautomaten. In de praktijk blijken veel bezoekers nog moeite te hebben met de regels.

Europa-Park koos niet zelf voor het invoeren van het rookverbod: het park werd ertoe gedwongen door nieuwe regelgeving in deelstaat Baden-Württemberg. Het gevolg: wie wil roken, zal voortaan één van de acht rookzones moeten opzoeken.

Die bevinden zich in de parkdelen Engeland, Rusland, Duitsland, Kroatië, Liechtenstein, Oostenrijk en Portugal. Duitsland telt er zelfs twee: bij de hoofdingang en in de paleistuin bij Schloss Balthasar. De rookplekken worden gekenmerkt door afgebakende pleintjes met opvallende ronde borden.



Mis

Wie dacht dat de invoering van het rookverbod ook het einde zou betekenen van de verkoop van sigarettenpakjes in het park, heeft het mis. Op meerdere plaatsen is het nog gewoon mogelijk om sigaretten aan te schaffen, dankzij automaten van de firma Hall Tabakwaren.



Uit een rondgang door Europa-Park blijkt dat de nieuwe regels nog niet bij iedereen zijn doorgedrongen. Ruim een week na de invoering van het rookverbod is het niet lang zoeken naar bezoekers die buiten de aangewezen rookzones een sigaret opsteken of aan een vape trekken. Op paden, pleinen en terrassen komen regelmatig rokende gasten voorbij.



Rookcultuur

De Duitse rookcultuur speelt daarbij een belangrijke rol: veel Duitsers zien weinig kwaad in roken in de openlucht. Voor hen is het niet vanzelfsprekend om speciaal naar een rookzone te lopen. Het nieuwe beleid vraagt daarom om een gedragsverandering die niet van de ene op de andere dag gerealiseerd zal zijn.



Medewerkers grijpen vooralsnog beperkt in. In de meeste gevallen wordt niet gereageerd wanneer bezoekers buiten de rookzones roken. Af en toe spreekt een medewerker een roker aan met het verzoek om een aangewezen rookplek op te zoeken. Wie dat advies naast zich neerlegt, lijkt vooralsnog niet op sancties te hoeven rekenen. Het park gaat opvallend mild met overtredingen om.























































