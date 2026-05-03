Efteling-speeltuin is niet veilig voor brutale kinderen: jonge bezoekers trekken rieten daken kapot

De Efteling kampt met een hardnekkig probleem in waterspeelplaats Archipel: spelende kinderen trekken rieten daken van de huisjes kapot. Dat gebeurt zo vaak dat de daken de afgelopen jaren al meerdere keren zijn vernieuwd, terwijl de attractie pas vier jaar bestaat.

Archipel ligt in parkdeel Reizenrijk en maakt deel uit van de Wereld van Sindbad, naast onder meer bootjesmolen Sirocco en achtbaan Vogel Rok. In het gebied staan vissershuisjes van hout en bamboe, voorzien van rieten daken. Juist die daken blijken niet bestand tegen fanatieke jonge bezoekers.

Een bezoeker zag dit weekend hoe kinderen het riet losrukten en ermee door de speeltuin liepen. Op een foto is te zien dat complete bossen riet uit de daken zijn getrokken. Ouders grepen niet in.



Aanpassingen

Het probleem speelt al langer. In 2022 werden al aanpassingen gedaan om de daken minder makkelijk bereikbaar te maken, zodat kinderen er geen sprieten meer uit zouden trekken. Dat heeft het gedrag niet gestopt: de schade blijft terugkomen.



Een definitieve oplossing is er nog niet. De Efteling zou kunnen denken aan maatregelen als het neerzetten van waarschuwingsborden, het invoeren van permanent toezicht of het realiseren van andere dakbedekking.