Driedaags gamefestival Walibi Holland trekt zo'n 14.000 bezoekers: kangoeroe ontmoet taco

FOTO'S Het driedaagse gamefestival Walibi Play in Walibi Holland heeft dit weekend naar schatting 14.000 bezoekers op de been gebracht. Intern wordt uitgegaan van ruim 4500 bezoekers per dag, op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 mei. Het evenement vindt in 2026 voor de vijfde keer plaats.

De organisatie richt zich op gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar. Verspreid over het park zijn gamezones opgebouwd, met onder meer Fortnite, Minecraft, Roblox, Mario Kart World en Just Dance. In de verschillende zones worden wedstrijden gespeeld, waarbij deelnemers zich kunnen kwalificeren voor de finale op het hoofdpodium.

Daar nemen meerdere duo's het tegen elkaar op in Just Dance, Mario Kart World en Brawlhalla. De winnaars gaan naar huis met de hoofdprijs: een Nintendo Switch 2. Op vrijdag en zaterdag was youtuber Alex Klein aanwezig voor meet-and-greets en activiteiten rond Minecraft.



Wandelende taco

Vandaag draait het programma om Job van Grafhorst, beter bekend als Dutchtuber. Hij heeft een opvallende mascotte meegenomen: Bob, een wandelende Roblox-taco. Bezoekers kunnen met het personage op de foto in de Fortnite Zone. Op social media is te zien hoe de taco poseert met Walibi's kangoeroemascotte.




















