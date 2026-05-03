Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Walibi Holland

Driedaags gamefestival Walibi Holland trekt zo'n 14.000 bezoekers: kangoeroe ontmoet taco

Vandaag, 14.33 uur

FOTO'S Het driedaagse gamefestival Walibi Play in Walibi Holland heeft dit weekend naar schatting 14.000 bezoekers op de been gebracht. Intern wordt uitgegaan van ruim 4500 bezoekers per dag, op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 mei. Het evenement vindt in 2026 voor de vijfde keer plaats.

De organisatie richt zich op gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar. Verspreid over het park zijn gamezones opgebouwd, met onder meer Fortnite, Minecraft, Roblox, Mario Kart World en Just Dance. In de verschillende zones worden wedstrijden gespeeld, waarbij deelnemers zich kunnen kwalificeren voor de finale op het hoofdpodium.

Daar nemen meerdere duo's het tegen elkaar op in Just Dance, Mario Kart World en Brawlhalla. De winnaars gaan naar huis met de hoofdprijs: een Nintendo Switch 2. Op vrijdag en zaterdag was youtuber Alex Klein aanwezig voor meet-and-greets en activiteiten rond Minecraft.

Wandelende taco
Vandaag draait het programma om Job van Grafhorst, beter bekend als Dutchtuber. Hij heeft een opvallende mascotte meegenomen: Bob, een wandelende Roblox-taco. Bezoekers kunnen met het personage op de foto in de Fortnite Zone. Op social media is te zien hoe de taco poseert met Walibi's kangoeroemascotte.









Meer Walibi Holland
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be