Disneyland Paris

Kasteel Disneyland Paris verdwijnt achter schuttingen: avondshow nu zonder drones én zonder fonteinen

FOTO'S Disneyland Paris heeft gigantische bouwschuttingen neergezet voor het iconische sprookjeskasteel van Doornroosje. Wie nu het Disneyland Park in wandelt, ziet pal voor Le Château de la Belle au Bois Dormant, zoals het bijzondere bouwwerk heet, een spierwitte schuttingrij staan. Dat heeft te maken met een ingrijpend onderhoudsproject: de afbrokkelende brug voor het kasteel wordt opgeknapt.

Om die reden kan de avondshow Disney Tales of Magic de komende maanden niet vertoond worden met de fonteinen. Disneyland beloofde eerder om ter compensatie wat extra vuurwerk toe te voegen. De drones die eerder onderdeel uitmaakten van de avondvoorstelling, zijn sinds begin vorige maand al verleden tijd.

Het is voor het eerst sinds 2010 dat de brug grondig gerenoveerd wordt. Het kasteel, inclusief de walkthrough La Galerie de la Belle au Bois Dormant op de eerste verdieping, is nog bereikbaar via de achterzijde. Opvallend genoeg zijn de gebruikte schuttingen volledig wit, terwijl Disney normaal gesproken gebruikmaakt van kleuren passend bij het omliggende thema.



Eind september

Fans vermoedden aanvankelijk dat gekozen was voor een witte uitvoering omdat de schermen op die manier zouden kunnen dienen als een wit canvas voor videoprojecties, zoals die ook op het kasteel zelf te zien zijn. Vanavond werd er tijdens Disney Tales of Magic echter niets op de tijdelijke muren geprojecteerd. Het onderhoudsproject duurt naar verwachting tot eind september.



























