Pairi Daiza

Video: bezoekers Belgische dierentuin Pairi Daiza drijfnat door plaatselijke regenbuien in tropische kas

VIDEO Wie door de nieuwe overdekte themawereld van Pairi Daiza wandelt, kan zomaar geconfronteerd worden met een flinke regenbui. Bezoekers van de bekende Belgische dierentuin kunnen sinds kort Edenya ontdekken, de grootste tropische kas ter wereld. Hoewel er een dak op de megaserre zit, kan het binnen regenen dankzij een speciaal bewateringssysteem.

Afgelopen week leidde dat meermaals tot komische situaties, omdat bezoekers plotseling moesten schuilen voor korte, plaatselijke stortbuien in het regenwoudgedeelte van de kas. Op videobeelden op social media is te zien hoe verraste gasten het op een lopen zetten. Wie de bui niet op tijd weet te ontwijken, wordt drijfnat.

Volgens een woordvoerder maken de tropische regenbuien bewust deel uit van de beleving in Edenya. "Op bepaalde momenten valt er een korte, stevige stortbui in de serre", klinkt het. Daardoor kunnen delen van de verhoogde loopbruggen tijdelijk nat worden. Bezoekers worden daar vooraf op gewezen via medewerkers en duidelijke bordjes.



Zeildoeken

Wie droog wil blijven, kan ervoor kiezen om de betreffende paden tijdelijk te vermijden. "Bezoekers die er toch voor kiezen om de route te nemen, kunnen onderweg schuilen onder de driehoekige zeildoeken die in het midden van de loopbruggen zijn hangen", aldus de voorlichter.



De regenval is niet alleen bedoeld voor de sfeer, maar heeft ook een functionele rol. Het systeem gebruikt opgevangen regenwater van het dak van de kas en draagt bij aan het leefklimaat voor planten en dieren. De kunstmatige regenbuien duren ongeveer een minuut en keren elke twee uur terug.



Waterval

Edenya is 206 meter lang, 192 meter breed en 24 meter hoog. Enkele bezienswaardigheden zijn een vlindertuin, loopbruggen, onderwatergrotten en een 17 meter hoge waterval. Toegang kost 7 euro bovenop de entreeprijs van het park. Het is ook mogelijk om in de kas te overnachten, met uitzicht op dieren.