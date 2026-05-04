Vogelpark Avifauna

Combinatie pakt verkeerd uit: dierentuin haalt zoogdieren weg uit vogelverblijf

Een opvallende combinatie van vogels en zoogdieren in de gierenvallei van Vogelpark Avifauna blijkt geen succes. Het park stopt met het houden van grootoorvossen in de grote volière Umvikeli. De kleine roofdieren werden vorig jaar toegevoegd aan het verblijf, waar ook tientallen Afrikaanse vogelsoorten leven.

Het gaat onder meer om gieren, maraboes en toerako's. De bedoeling was om verschillende diersoorten samen te laten leven in één gebied. In de praktijk zorgde dat voor problemen. De grootoorvossen gingen achter vogels aan, wat leidde tot onrust in de volière.

Om die reden is besloten de dieren weg te halen uit het verblijf. De twee exemplaren zitten momenteel achter de schermen. Ze zullen op termijn verhuizen naar een andere dierentuin. Welke bestemming dat wordt, is nog niet bekend.



Toekomst

De combinatie van deze zoogdiersoort met een grote groep vogels was niet eerder op deze manier toegepast in een Europese dierentuin. Avifauna sluit niet uit dat in de toekomst opnieuw een zoogdier aan de gierenvallei wordt toegevoegd.