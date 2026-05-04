Pijnlijk: nieuw Efteling-boek bevat opvallend veel fouten

FOTO'S Een foutje maken is menselijk, maar in een nieuw Efteling-boek staan wel héél veel fouten. Het attractiepark bracht afgelopen weekend het Collectieboek Efteling PinParade uit, ter gelegenheid van de uitgave van de vijfhonderdste Efteling-pin. In het boek hadden alle vijfhonderd uitgebrachte pins opgesomd moeten worden, maar oplettende fans ontdekten al snel een heleboel slordigheden.

Dat begint al met een inlegvel: wie het boek openslaat, krijgt direct een los papier te zien. Daarop staan de pins met de nummers 96 tot en met 105. "Helaas is er een fout geslopen in het overzicht", staat op het blad. "De ontbrekende pins vind je op deze losse pagina."

En inderdaad: wie in het Collectieboek bladert tussen pagina 41 en 42, ziet dat er plotseling tien pins ontbreken. Kennelijk heeft niemand het eindresultaat grondig gecontroleerd. Maar daar bleef het niet bij. Pin nummer 34 toont het oude logo van het Efteling Wonder Hotel, maar het boek maakt per abuis melding van "Fata Morgana".



Blunder

Bij pins 68 en 69, met Draak Lichtgeraakt en Klein Duimpje, zijn de namen verwisseld. Pin 465, die in het teken staat van de Winter Efteling, is per ongeluk ondersteboven afgebeeld. De meest gênante blunder staat op pagina 183. Daar wordt een pin van wildwaterbaan Piraña - nummer 471 - zonder blikken of blozen aangeduid als "25 jaar Villa Volta".



Het leidt tot een hoop commentaar op social media, waar de Efteling nog niet op gereageerd heeft. "Gevalletje: je had één taak...", sneert Denice Schreuders. "Zo jammer dit", verzucht Huub Emmers. "Ik vind het echt slecht, zo veel betalen en dan sorry zeggen", oordeelt Brigitte Geeris. "Megaslecht", vindt Mark van der Horst. Stef Spiby heeft zijn geld teruggevraagd. "Ik vind het werkelijk te gek voor woorden."



Lastig thema

Overigens is ook de nummering van de Efteling PinParade een punt van discussie. Zo zijn de pins met de nummers 9, 35, 113, 155 en 204 per ongeluk twee keer uitgegeven, maar pin 48 bestaat niet. "De nummering blijft in de beginjaren van de officiële PinParade een lastig thema", meldt het boek er zelf over. In werkelijkheid is pin nummer vijfhonderd dus de 504e pin in de collectie.




























