Efteling

Efteling-medewerkers krijgen hulp van bijzondere collega: eend loopt mee bij de Piraña

Vandaag, 12.34 uurBeeld: @nietactief635

VIDEO Een bijzonder tafereel bij wildwaterbaan Piraña in de Efteling: medewerkers kregen daar dit weekend hulp van een wel heel opvallende verschijning. Op de draaischijf waar bezoekers in en uit de boten stappen, liep een eend mee. Dat zorgde voor een komische video, die al bijna 100.000 keer bekeken is op TikTok.

Het dier waggelde samen met de aanwezige personeelsleden over de draaiende schijf. Maar omdat het dier in de tegengestelde richting liep, kwam de gelegenheidscollega uiteraard nauwelijks vooruit. "Fred is aan het sporten", luidt het bijschrift op TikTok. Kennelijk heeft de eend een naam.

Veel kijkers hebben om de beelden moeten lachen. "Donald loopt stage bij de Efteling", is een exemplarische reactie. "Hij wil z'n stappen halen", klinkt het ook. "Het is zijn eerste werkdag", grapt iemand. "Volgens legendes loopt hij daar nog steeds", schrijft een ander.



