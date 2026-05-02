Illusionist en vuurwerk: Brabants pretpark pakt uit met jubileumshow

Het veertigjarig bestaan van het Brabantse pretpark BillyBird Hemelrijk wordt gevierd met met een speciale jubileumvoorstelling. Bezoekers kunnen komende weken kijken naar Billy's Magische Jubileumshow, met onder meer illusionist Alfredo Lorenzo.

Het recreatiepark in Volkel bestaat op maandag 4 mei precies vier decennia. Ter gelegenheid daarvan wordt op meerdere dagen extra entertainment aangeboden, met meet-and-greets met mascotte Billy en dagelijks een feestmoment om 15.30 uur, inclusief dagvuurwerk.

BillyBird Hemelrijk begon in 1986 als Recreatieplas Hemelrijk. Oprichters Ton en Gerrie Derks startten destijds zonder ervaring in de recreatiesector. "Achteraf zeg ik wel eens: het verschil tussen een goede en een failliete ondernemer is het eerste jaar zon", zo blikt Ton Derks terug. "Als 1986 geen mooi jaar was geweest, hadden we het waarschijnlijk niet gered."



Attracties

Op de openingsdag werd nog volop gewerkt. De frituurinstallatie werd die ochtend aangesloten terwijl tientallen medewerkers bezig waren met de laatste voorbereidingen. In de jaren daarna groeide het terrein uit tot een strandbad met attracties, speelvoorzieningen en binnenactiviteiten. Sinds 2004 wordt de naam BillyBird gebruikt.



De organisatie breidde later uit met andere locaties, waaronder BillyBird Drakenrijk in het Limburgse Beesel en zwembad Het Run in het Brabantse Drunen. De jubileumactiviteiten vinden plaats op zaterdag 9 en zondag 10 mei, van donderdag 14 tot en met zondag 17 mei en van zaterdag 23 tot en met maandag 25 mei.