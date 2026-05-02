Efteling

Onsmakelijk tafereel bij uitgang Efteling: braaksel afgezet met paaltjes

Vandaag, 10.25 uur

FOTO'S Bezoekers van de Efteling werden donderdagavond geconfronteerd met een onsmakelijk tafereel bij het verlaten van het attractiepark. In de Arcade van het Efteling Grand Hotel, de overdekte doorgang richting de uitgang, lag rond 18.30 uur braaksel op de grond.

Passanten moesten twee plakkaten kots ontwijken op een druk moment, wanneer veel bezoekers huiswaarts keren. Medewerkers hadden het gebied afgezet met paaltjes en zwarte koorden, in afwachting van een schoonmaakbeurt.

Dat afzetmateriaal stonden daar al klaar vanwege een hardnekkige lekkage in de Arcade. Niet veel later is het braaksel verwijderd. Het park was open tot 19.00 uur.





