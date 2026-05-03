Bobbejaanland

Bobbejaanland duikt in het verleden: pretpark viert 65e verjaardag met Retro Collection

Vandaag, 13.23 uurBeeld: Themeparkz.eu, @pretparkland

FOTO'S Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat wordt gevierd met een nieuwe pincollectie. Voor de souvenirs dook het Vlaamse pretpark in het verleden: onder de noemer Retro Collection verschijnen dit jaar pins die in het teken staan van verdwenen attracties.

Zo zijn pins uitgebracht van achtbaan Looping Star, achtbaan Air Race - tegenwoordig Dreamcatcher - en schommelschip Santa Maria. Twee andere nostalgische pins werden gebaseerd op het oude uiterlijk van mascotte Bobbie en het oude parklogo, met de tekst "Family Park Bobbejaanland" en een afbeelding van een cowboy met een regenboog.

Naast de vijf retropins kwam er ook een pin met het logo van wildwaterbaan El Rio. Alle souvenirs zijn verkrijgbaar bij de General Store, de grote winkel op het Bobbejaan Schoepenplein bij de entree. Later in het seizoen wordt de pincollectie verder uitgebreid.





