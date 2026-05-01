Pijnlijk: meeuw vol geraakt door achtbaantrein in Plopsaland

FOTO'S Een achtbaanritje in Plopsaland Belgium kreeg vanmiddag een wrange wending na een aanvaring met een meeuw. Het dier werd vanmiddag op hoge snelheid geraakt door een passerende trein van The Ride to Happiness, een sensationele spinning coaster. Dat leverde een gruwelijk beeld op.

De lanceerachtbaan haalt snelheden tot 90 kilometer per uur. De meeuw overleefde het incident dan ook niet. Toen de trein terugkeerde in het station, zat het karkas van het dier vast tussen de wielen van het voorste karretje. Vervolgens werd de attractie stilgelegd voor een controle.

Technici hebben de situatie onderzocht, waarna de trein in kwestie uit de roulatie is gehaald. Het voertuig staat momenteel in de remise. Inmiddels is de rollercoaster van fabrikant Mack Rides weer in bedrijf. De attractie draait voorlopig met de andere trein.











