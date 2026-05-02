Plopsaland Resort Belgium

Musical Doornroosje in première in Plopsaland: zwangere K3-zangeres vliegt niet, maar daar is een creatieve oplossing voor bedacht

VIDEO In Plopsaland Belgium is vrijdag de Studio 100-musical Doornroosje in première gegaan, met in de hoofdrollen K3-zangeressen Julia Boschman, Hanne Verbruggen en Marthe De Pillecyn. Zij vertolken de drie goede feeën, maar dat zorgt wel voor een extra uitdaging voor het laatstgenoemde K3-lid. Zij is namelijk zwanger. Dat bemoeilijkt een scène waarin de personages over het podium vliegen.

De makers hebben daar wat op gevonden: in een vliegscène wordt De Pillecyn vervangen door een playbackende lookalike, terwijl zij achter de schermen wel zelf zingt. Mysterieuze maskers zorgen ervoor dat veel toeschouwers niets door zullen hebben. Na afloop van de scène vindt een wisseltruc plaats.

Als de feeën later in de show opnieuw omhoog gaan en zelfs een stukje over het publiek heen lijken te zweven, blijft De Pillecyn met beide benen op de grond staan. Over een tijdje pauzeert de zangeres haar werkzaamheden vanwege haar zwangerschapsrust. Dan neemt oud-K3-lid Klaasje Meijer de rol over.



Nieuwste technologieën

Doornroosje de Musical is een nieuwe uitvoering van de gelijknamige Studio 100-klassieker uit 2002. De voorstelling is exclusief te zien in het Studio 100 Theater van Plopsaland. "Deze vernieuwde versie tilt het klassieke verhaal naar een hoger niveau dankzij het gebruik van de nieuwste technologieën, waardoor het publiek het sprookje intenser dan ooit beleeft", laat het pretpark weten.



De titelrol is voor Diede van den Heuvel, bij het grote publiek bekend dankzij haar deelname aan de tv-show K2 Zoekt K3. Verder bestaat de cast onder meer uit Manu Van Acker en Free Souffriau als de koninklijke ouders van Doornroosje, Louis Thyssen als Prins Maurice en Esmee Joanna van Oostende als de Slechte Fee.



Eind augustus

"Met Doornroosje willen we het publiek opnieuw laten voelen waarom sprookjes al generaties lang blijven raken", zegt Studio 100-baas Gert Verhulst over het project. "We combineren een tijdloos verhaal met de nieuwste technieken en een ijzersterke cast, zodat jong en oud samen een unieke, magische ervaring beleven." Er zijn shows tot eind augustus.