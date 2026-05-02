Wilhelma Stuttgart

Mysterie in Duitse dierentuin: twee kinderen gewond in pikdonker dierenverblijf

In een Duitse dierentuin zijn twee kinderen gewond geraakt in een verduisterd dierenverblijf. De politie sluit niet uit dat er sprake is van opzet. Het park heeft het gebouw, waar onder meer koala's, springmuizen, buidelratten en quokka's leven, inmiddels afgesloten.

De incidenten vonden plaats in Terra Australis, een bijna volledig donkere nachtdierenhuis in dierenpark Wilhelma Stuttgart. Alleen de verblijven zijn zwak verlicht. Op zondag rond 10.15 uur begon een 3-jarig meisje plotseling te gillen terwijl ze door haar moeder werd gedragen.

Kort daarna ontdekte de moeder een kleine wond aan het been van haar dochter. Drie dagen later, op woensdag rond 14.15 uur, gebeurde iets vergelijkbaars. Een 6-jarige jongen schreeuwde plotseling in hetzelfde gedeelte van het gebouw. Hij bleek een kleine snijwond op zijn rug te hebben.



Opzettelijke aanval

Beide kinderen zijn ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Het meisje had een schaafwond. De politie heeft het gebied onderzocht op scherpe randen of voorwerpen, maar vond niets. Omdat de verwondingen op verschillende dagen op exact dezelfde plek ontstonden, wordt een opzettelijke aanval niet uitgesloten.



"We tasten letterlijk in het duister", zegt de politie erover. Het onderzoek wordt bemoeilijkt doordat het in de ruimte niet zomaar mogelijk is om de verlichting aan te zetten. Dat zou de nachtdieren verstoren. Er zijn ook geen bewakingscamera's aanwezig.



Snel en grondig

De politie roept getuigen op om zich te melden. De dierentuin werkt samen met de autoriteiten en heeft het nachtdierenverblijf voorlopig gesloten. Dat gebeurde "uit voorzorg en ter bescherming van de bezoekers", laat het management weten. "Ook wij hebben er groot belang bij dat de incidenten snel en grondig worden onderzocht."