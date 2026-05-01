Walibi Holland

Walibi en vakbond praten weer na maanden conflict: 'Constructief gesprek' en vervolgafspraak

Walibi Holland en vakbond De Horecabond hebben na maanden van spanningen opnieuw met elkaar om tafel gezeten. Het overleg vond donderdag plaats op uitnodiging van het pretpark. Beide partijen spreken van een "constructief gesprek" en willen de dialoog voortzetten.

Tijdens het overleg zijn standpunten en zorgen over de arbeidsvoorwaarden van seizoensmedewerkers uitgewisseld. Ook is afgesproken om een vervolggesprek te plannen. De bond lichtte haar aandachtspunten toe, terwijl Walibi verwees naar maatregelen die de afgelopen tijd zijn genomen.

Zo zijn sinds de zomer van 2025 de loonschalen aangepast en werd de vergoeding voor incidentele reiskosten gelijkgetrokken met die van vaste medewerkers. Daarnaast wijst het park op gratis busvervoer van en naar de werkplek.



Wederzijds begrip

Volgens algemeen directrice Mascha Taminiau is er inmiddels sprake van meer wederzijds begrip. "Wij vinden het belangrijk om het gesprek met De Horecabond te voeren en verschillende perspectieven serieus te nemen", zegt ze.



"Voor Walibi Holland staat voorop dat wij, binnen de mogelijkheden van een seizoensbedrijf, blijven investeren in goede en transparante arbeidsvoorwaarden voor onze seizoensmedewerkers, altijd binnen de geldende wet- en regelgeving", aldus Taminiau.



Wijzigingen

Walibi benadrukt dat het park handelt binnen de kaders van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), die sinds 1 januari 2020 van kracht is. Die wet moet de verhouding tussen vaste en flexibele arbeid verbeteren en wordt later deze maand geëvalueerd. Het pretpark laat weten de uitkomsten daarvan te volgen en eventuele wijzigingen toe te passen.



Het conflict tussen Walibi en De Horecabond draait om de positie van seizoensmedewerkers. De vakbond voert al langer actie voor betere voorwaarden, waaronder pensioenopbouw, hogere lonen en meer zekerheid. Eerder liep het overleg stuk, waarna de toon verhardde. Nu zoeken beide partijen opnieuw toenadering.