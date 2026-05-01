Efteling

Video: zo werd de nieuwe Efteling-attractie Hooghmoed officieel geopend

Vandaag, 14.16 uur

VIDEO De Efteling heeft de nieuwe attractie Hooghmoed officieel geopend met een feestelijk openingsmoment. In het bijzijn van journalisten en fans vond vanochtend vóór openingstijd een muzikale ceremonie plaats, gepresenteerd door Fenna Ramos. Zij heette aanwezigen welkom in "het mijngebied van de Efteling".

Vervolgens verschenen drie krantenverkopers die het laatste nieuws verspreidden: in de krant 't Hooghste Woord viel te lezen dat men schoorsteenvegers zocht voor de goudsmelterij van baron Gustave Hooghmoed. Ramos haalde er een groep dansers van dansstudio Collective Studio uit Best bij, die de rol wel op zich wilden nemen.

Na het checken van de minimumlengte vertolkte de zangeres het nummer Niemand Krijgt Ons Klein. Samen met de dansers en de krantenverkopers zette Ramos na afloop een aftelmoment in, van zeven naar nul. Uiteindelijk werd de attractie geactiveerd, met vuurwerkfonteinen en rook.

Kerstshow
Daarna betraden de dansers de wachtrij voor de allereerste publieke rit, gevolgd door de genodigden. Ramos werkte eerder al samen met de Efteling: ze presenteerde in december De Gi-Ga Gantische Kerstshow in Ahoy Rotterdam. De volledige opening is terug te kijken op YouTube.



Meer Efteling
