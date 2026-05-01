Flinke wachtrij: bezoekers sluiten bij de Piraña aan voor nieuwe Efteling-attractie Hooghmoed

VIDEO De nieuwe Efteling-attractie Hooghmoed was vanochtend direct populair. Bij de opening van het pretpark om 10.00 uur snelden hordes bezoekers naar de attractie. Dat leidde al snel tot een flinke wachtrij, die zich uitstrekte tot buiten het gebied. Bezoekers moesten aansluiten op de dijk in de vijver bij de Piraña.

Daar was een provisorische rij ontwikkeld met behulp van palen en linten. De wachttijd liep op tot tachtig minuten. Anderhalf uur later werd het rustiger en halveerde de wachttijd. Op dit moment moeten bezoekers 55 minuten geduld hebben voordat ze een ritje kunnen maken in één van de drie vrijevaltorens.

Daarmee is Hooghmoed op de openingsdag niet de drukste attractie in het park: bij de Piraña en De Vliegende Hollander is de rij momenteel nog wat langer. De nieuwe torens hebben elk een capaciteit van tweehonderd personen per uur, waardoor per uur in theorie zeshonderd mensen een ritje kunnen maken. Ter vergelijking: Baron 1898 kan zo'n duizend mensen per uur verwerken.