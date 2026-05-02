Video: speciaal evenement voor pinverzamelaars in de Efteling

VIDEO De Efteling staat dit weekend in het teken van een evenement speciaal voor pinverzamelaars. Het attractiepark brengt vandaag pin nummer vijfhonderd uit. Ter gelegenheid van dat jubileum vindt in de feestzaal bij Fata Morgana op zaterdag en zondag een ruilmiddag en een expositie plaats, onder de noemer Efteling PinParade. Een videoreportage van Looopings brengt de bijeenkomst in beeld.

Tickets werden verkocht voor 30 euro, inclusief een goodiebag. Daarin zitten een pen, een button, een fotovoucher, een bon voor een gebakje en een keycord met de vijfhonderdste pin, met een winkelwaarde van 10 euro. Bezoekers van de PinParade kunnen ontdekken hoe pins gemaakt worden, van het ontwerpproces tot de productie.

Dat gebeurt aan de hand van videobeelden en rekwisieten. Midden in het Fata Morgana Paleis is een tentoonstelling over bijzondere pins te zien. Op het podium staat een kast met een zeer uitgebreide pincollectie. Speciaal voor verzamelaars is er een ruilhoek. De Efteling Muzikanten zorgen voor extra entertainment.



Foutjes

Verder verkoopt men exclusieve souvenirs, waaronder een Collectieboek van 27,50 euro. Daarin worden alle vijfhonderd uitgebrachte pins opgesomd, aangevuld met interviews met prominente verzamelaars. In het 198 pagina's tellende boekwerk zijn wel wat foutjes geslopen. Zo wordt een pin van het Efteling Wonder Hotel aangeduid als Fata Morgana en kreeg een Piraña-pin de titel Villa Volta. Verder ontbreekt een pagina, wat wordt opgelost met een extra inlegvel.



Overigens werd vandaag ook direct pin nummer 501 gepresenteerd. Die staat in het teken van de nieuwe familieattractie Hooghmoed, drie vrijevaltorens bij Baron 1898. Het souvenirtje van 8,50 euro bestaat uit een bronskleurig reliëf met de Hooghmoed-schoorsteen en twee torens met bewegende gondels.