Efteling introduceert goudstaven en vloeibaar goud: horecaspecials rond nieuwe attractie Hooghmoed

FOTO'S De Efteling heeft nieuwe horecaspecials ontwikkeld om de opening van de familieattractie Hooghmoed kracht bij te zetten. In het mijngebied met Hooghmoed en achtbaan Baron 1898 zijn sinds vrijdag twee speciale lekkernijen verkrijgbaar. Het gaat onder meer om "vloeibaar goud" bij afhaalpunt De Verkleumde Kompel.

Dat is een ludieke term voor vegan Chocomel met gouden karamel, plantaardige slagroom en een goudkoekje. De Efteling vraagt er 5,95 euro voor. Voor 3,25 euro extra ontvangen bezoekers een plastic Efteling-beker, zonder statiegeld. De plantaardige Chocomel bevat cashew.

Daarnaast serveert horecalocatie 't Melkhuysje een Hooghmoed-specialiteit met churros. De gefrituurde snack is voor de gelegenheid voorzien van goudstof - gemaakt van sinaasappel en kokos - en karamelsaus. Er moet 6,75 euro voor afgerekend worden.
























