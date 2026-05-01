Ouwehands Dierenpark Rhenen

Geen luiaard meer in Ouwehands Dierenpark: verblijf blijkt niet geschikt

Vandaag, 16.12 uur

In Ouwehands Dierenpark komt geen luiaard meer voor. Een dier dat er de afgelopen maanden leefde, is overgebracht naar een ander dierenpark. Daarmee verdwijnt de diersoort uit de dierentuin in Rhenen: er komt geen nieuwe luiaard voor in de plaats.

Het verblijf waarin de luiaard zat, voldeed vooraf aan de richtlijnen van branchevereniging EAZA en kreeg goedkeuring van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In de praktijk bleek het klimaat echter moeilijk stabiel te houden voor de gevoelige soort.

"Daarom is in het kader van dierenwelzijn besloten dat de luiaard verhuist naar een ander dierenpark", vertelt een woordvoerster aan Looopings. "Hiermee gaat deze diersoort uit onze collectie. De luiaard wordt niet meer in dit verblijf terugverwacht."

Overleed
De luiaard zat in een aangepaste ruimte in tropische kas Urucu, een voormalig kaaimannenverblijf dat in 2024 geschikt werd gemaakt voor de diersoort. In juli 2025 overleed daar al een luiaard. Daarna bleef het verblijf een tijdje leeg.

