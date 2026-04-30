Efteling

Luisteren: dit is de soundtrack van de nieuwe Efteling-attractie Hooghmoed

De Efteling opent morgen een nieuwe attractie: vrijdag 1 mei 2026 gaat de boeken in als de openingsdatum van Hooghmoed. Naast achtbaan Baron 1898 werden drie kleine vrijevaltorens gerealiseerd, voor jonge waaghalzen. Speciaal voor het project creëerde huiscomponist René Merkelbach een variant op de soundtrack van de Baron.

Het gaat om een iets vrolijkere uitvoering van de marsmuziek uit 2015. In dit geval wordt de bekende oorwurm gefloten. Op Spotify, Apple Music, YouTube Music en andere streamingdiensten verschijnt vannacht een nummer van bijna vier en een halve minuut: De Vegersmars. De track is nu al online te beluisteren.

Voor de gelegenheid wordt het bestaande muziekalbum van Baron 1898 aangevuld. Daar stonden eerder vier tracks op: Kompels Gezocht, Gustave Hooghmoed, Rijksmijn Baron 1898 en De Witte Wieven. Er worden twee nummers aan toegevoegd. Naast De Vegersmars gaat het om het nummer Voor den Val, dat te horen is voordat een trein omhoog getakeld wordt.



Schoorsteenveger

Er hoort ook een aangepaste albumcover bij, waarin de torens van Hooghmoed een plekje hebben gekregen naast de afdaling van de 30 meter hoge dive coaster. De verhaallijnen van beide attracties sluiten op elkaar aan. In Baron 1898 nemen bezoekers een duik in een goudmijn, terwijl ze in Hooghmoed de rol van schoorsteenveger vervullen.



